Polizia locale in lutto, muore improvvisamente commissario di Parma

Morto a 56 anni il commissario della polizia locale di Parma Massimo Marchinetti colpito da un infarto domenica pomeriggio

Lutto nella polizia locale dell'Emilia Romagna. Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 febbraio, è morto improvvisamente a 56 anni il commissario della polizia locale di Parma Massimo Marchinetti.



'Il Corpo della Polizia Locale di Parma non ha perso solo un collaboratore pieno di entusiasmo, ha perso una guida preparata e sempre disponibile, ha perso un amico - scrive il comando di Parma -. Ci uniamo all’immenso dolore della famiglia, dell'adorato figlio'.



'Una notizia che rattrista profondamente il corpo di Polizia Locale, il Comune di Parma e la città intera, che conosceva bene la competenza, l'equilibrio e la sensibilità di Massimo - scrive il sindaco di Parma Michele Guerra -. Dovremo trovare la forza per riempire questo vuoto e dovremo trovarla restando uniti e portando avanti la cura e l'attenzione con cui il commissario Marchinetti si occupava della città che amava, dalla vicinanza ai problemi delle generazioni più giovani all'azione nei quartieri. Si fa fatica a pensare che solo pochi giorni fa era con noi per le strade del San Leonardo. Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta il più sincero sentimento di affetto e vicinanza alla sua famiglia in questo terribile momento di dolore'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.