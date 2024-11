Polo Conad: festa multietnica nel cantiere di via Finzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E’ un’iniziativa che nasce dalla sottoscrizione a febbraio 2024 con il sindacato Filcams Cgil di Modena di un innovativo integrativo aziendale, il primo in Italia a prevedere la Giornata dell’Inclusione e della Comunità rivolto a lavoratori e lavoratrici provenienti da diversi paesi stranieri.

Il contratto si applica ai circa 100 lavoratori occupati presso il sito (sia in modo diretto che in somministrazione) e garantisce condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di riferimento.



“La Giornata dell’Inclusione e della Comunità rappresenta la sintesi dei valori che hanno ispirato e guidato nella propria attività il sindacato e la società per rendere l’ambiente di lavoro un luogo plurale e inclusivo, un momento di ritrovo tra tutti i lavoratori e lavoratrici del sito produttivo per stare insieme e integrarsi” dichiara Cinzia Pinton della segreteria Filcams Cgil con delega alle politiche attive per il contrasto alla precarietà e alle pari opportunità.



“Sarà un vero momento di festa che ha l’intento di valorizzare le diversità di ciascun lavoratore.



Sono persone che arrivano da differenti Paesi (ben 23 etnie diverse) e alcuni hanno vissuto esperienze tragiche e sono scappati dalle grandi difficoltà dei Paesi in guerra, sperando in un nuovo inizio in Italia” continua la sindacalista Filcams Cgil.



L’ascolto di esperienze così varie e diverse e la comprensione dell’altro rappresentano un passo importante per la costruzione, negli ambienti di lavoro, di una vera e propria Comunità, basata sul rispetto, sul riconoscimento, sulla reciprocità e sulla valorizzazione del contributo e della storia di ciascun lavoratore.

Con la stessa logica, avendo culture e tradizioni diverse, l’accordo prevede che per i lavoratori sia possibile fruire di permessi o ferie in giornate legate a ricorrenze particolari che sono considerate festività secondo la tradizione dei propri Paesi di origine.



“Nell’auspicio che questo evento possa rappresentare un esempio per tutto il territorio, cogliamo con favore l’impegno della società MOV, che ha saputo cogliere l’importanza di comprendere la necessità di valorizzare, oltre alla sfera lavorativa, anche i valori legati alle persone. L’impegno come Cgil è quello di continuare ad assistere chi è più debole in ogni circostanza, di farci carico e di provare a migliorarne le condizioni, in questo caso in ambito lavorativo” conclude Cinzia Pinton.

La Filcams Cgil invita le associazioni datoriali, gli imprenditori e le istituzioni sul territorio a promuovere ed incentivare tale iniziativa prendendo contatto con tutte le categorie della Cgil affinchè non sia un bellissimo caso isolato.