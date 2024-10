Rischia di partorire in autostrada: scortata all'ospedale dalla Polizia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle ore 2.03 il lieto evento.

Dal neopapà un messaggio e un selfie di famiglia per ringraziare i poliziotti: 'Eccolo qui Alberto… in 34 settimane. Parto perfetto oggi alle 2.03, sia lui che la mamma stanno benissimo. Grazie davvero per il supporto e per la disponibilità dimostrata da lei, il suo collega e tutto il corpo di Polizia! Grazie per tutto quello che fate!!! Un abbraccio a tutti voi e grazie di cuore, Alberto, Nicoletta e Donato'.