Ponte Alto, da oggi al via la Festa Pd 'con possibilità di asporto'

Tornano le feste dell'Unita'. Dal 4 giugno al 4 luglio, ogni venerdì, sabato e domenica nell'area diPonte Alto arriva la festa dei dei circoli della città di Modena, la prima a ripartire a livello nazionale. Ad aprire la serie di fine settimana è previsto per oggi mercoledì 2 giugno un pranzo in occasione della Festa della Repubblica: per l'occasione, il segretario nazionale del Pd Enrico Letta manderà un videomessaggio di saluto. L'inaugurazione vera e propria, come fa sapere lo stesso Pd modenese, sarà venerdì 4 alle 19.Previsto un calendario di spettacoli, dibattiti e un mercatino di scambi. 'Quest'anno ci troviamo ancora a organizzare la festa stando molto attenti alle esigenze di sicurezza e prevenzione sanitaria', spiega Stefano Manicardi, tesoriere e responsabile Feste nella segreteria cittadina Pd di Modena. 'Abbiamo aggiornato l'apposito protocollo di prevenzione anti-Covid sulla base delle nuove norme nazionali e regionali, che prevede regole specifiche sia per i volontari che per i visitatori, mantenendo anche misure ulteriori di sicurezza non più obbligatorie. Apposita cartellonistica ricorderà percorsi e modalità per evitare assembramenti. Anche le iniziative a programma e le modalità di organizzazione saranno sviluppate scaglionandole in base alle aperture già calendarizzate dal governo'.. 'È la dimostrazione di quanto sia radicata la presenza del Pd nel tessuto cittadino modenese'.e pensare, con la campagna vaccinale che avanza spedita, di essere verso la fine di questa terribile pandemia.- continua Fava-, e si possa tornare, un passo alla volta, versola vita normale. Rimane ancora tanto da fare ma il peggio è dietro le spalle'.