Posa il carrello, le rubano la borsa dall'auto: due nomadi prese

Borsa con cellulare e cento euro all'interno recuperata, due ladre recidive denunciate e, sicuramente, una lezione per la vittima del furto che da oggi, forse, farà maggiore attenzione evitando di lasciare l'auto aperta, con la borsa sul sedile, incustodita per il tempo in cui andrà a depositare il carrello.Perché alla fine è questo il bilancio dell'attività degli agenti della Squara Volante della Polizia di Stato intervenuti ieri pomeriggio sulla chiamata di una guardia giurata in servizio al centro commerciale I Portali di Modena. L'uomo, appreso della segnalazione di furto di una donna che nel parcheggio dell'ipermercato, dopo avere depositato il carrello, si è accorta che dal sedile dell'auto lasciata incustodita per un minuto, era sparita la borsa con il cellulare, aveva osservato il movimento sospetto di un auto che si stava allontanando dal parcheggio. Avvertita la Polizia e descritta l'auto, gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo ancora nelle vicinanze del parcheggio. A bordo due donne, nomadi di 20 e 23 anni. Sulla loro auto gli agenti hanno trovato il cellulare ed i soldi. Le due, vistisi scoperte, hanno indicato agli agenti il cassonetto nel quale avevano gettato la borsetta depredata e lasciata vuota. Recuperata e riconsegnata insieme a cellulare e soldi alla legittima proprietaria.Le due sono state denunciate per furto aggravato.