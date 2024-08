Pranzo Ferragosto: in appennino verso il tutto esaurito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Catia Fornari, Presidente Provinciale Fiepet Confesercenti Modena e titolare della Locanda Marcella a Festà: 'Per Ferragosto stiamo avendo un ottimo riscontro dai ristoranti dell'Appennino dove, in molti di essi, si registra già il tutto esaurito'.'Ferragosto - continua Fornari - conferma il trend positivo registrato lo scorso mese, con una notevole affluenza di turisti nei ristoranti e nei locali del nostro Appennino, attratti dalle eccellenze enogastronomiche del territorio e dalla cucina locale. Anche per Ferragosto, i visitatori cercano proprio questo: sapori tipici e autentici, da gustare immersi nella natura e nella tranquillità delle nostre colline e montagne'.Se la situazione in Appennino è positiva, a Modena città si registrano discrete prenotazioni e un ragionevole afflusso di turisti.

La gita fuori porta, nel nostro Appennino rimane una delle scelte preferite, sia dai modenesi che dai turisti ma anche in città non mancano le proposte.



'L'Appennino - afferma Mauro Rossi, Presidente Provinciale di Confesercenti Modena e titolare dell'Osteria di Modena Rossi in Piazza Roma - rimane una meta prediletta per Ferragosto ma registriamo una discreta presenza di modenesi e visitatori anche in città. Sicuramente ad agosto molti cittadini vanno in vacanza e questo incide anche sulle prenotazioni nei ristoranti. Sono però tanti anche i modenesi e le modenesi che restano in città, oltre ai turisti che arrivano nel nostro territorio e a loro dobbiamo continuare a fornire un servizio eccellente. Chi si reca in centro deve trovare ristoranti aperti, oltre che iniziative anche ad agosto. È necessario quindi intervenire migliorando la programmazione di manifestazioni ed eventi anche nel mese di agosto per mantenere la nostra città attrattiva come gli altri mesi dell'anno, incentivando anche l'afflusso di turisti'.

Rossi, insieme ad altri ristoratori di Piazza Roma, per promuovere la vivacità del centro storico, proporranno, per il 15 agosto, la Cocomerata di Ferragosto: anguria fresca e gratuita e musica dal vivo in Piazza Roma.



Foto: FB, trattoria La Pozza Montecreto