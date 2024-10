Precipitazioni scarse in mattinata: il livello dei fiumi rimane basso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche per questo rimangono tutti aperti i ponti delle provincia.



Prosegue il monitoraggio della rete viaria da parte dei tecnici della Provincia di Modena, impegnati nei controlli delle strade provinciali a causa dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale.

In particolare, sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, è istituito in via precauzionale un senso unico alternato che resterà attivo per tutto il fine settimana.

Controlli anche sulla strada provinciale 19 a Castelvecchio di Prignano, dove il versante di monte risulta instabile e su cui, i tecnici della Provincia di Modena, stanno monitorando costantemente la situazione e al momento la strada è aperta e percorribile.

Per quanto riguarda il livello idrometrico dei corsi d’acqua, risultano aperti tutti i ponti della rete viaria della Provincia di Modena, anche in ragione della riapertura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro, alla diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola.



La Provincia di Modena raccomanda di limitare gli spostamenti nelle prossime ore, ricordando che l’allerta rossa e arancione che riguarda il territorio provinciale resta in vigore per tutta la giornata e in queste ore sono attese precipitazioni importanti sia in montagna che in pianura.



Alle ore 14 la Presidente della Regione facente funzione Irene Priolo traccia un aggiornamento, conferma che la riduzione delle precipitazioni rispetto alle previsioni, conferma l'allerta rossa per il sabato e quella arancione per la giornata di domenica.