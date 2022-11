Primo premio Lea Garofalo, studenti e testimoni contro le mafie

Un premio nazionale dedicato a Lea Garofalo () per valorizzare, attraverso le competenze delle scuole italiane, i temi legati alla educazione alla legalità, alla inclusione sociale e culturale. Senza dimenticare le azioni di donne e uomini che, nel silenzio generale, contribuiscono con azioni concrete ad una forma di resistenza attiva.In questo modo l’Associazione Antimafie e Antiusura Dioghenes APS vuole tenere viva la memoria nei confronti di Lea Garofalo, la donna massacrata e bruciata in un bidone dalla mafia calabrese a Milano il 24 novembre del 2009. Il progetto prevede il coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole italiane e l’individuazione di personalità (“Testimoni” del nostro tempo) che si sono distinte tramite la loro professione e il loro impegno, dando un serio contributo alla lotta alle mafie e al contrasto della mentalità mafiosa.La prima edizione del PREMIO, ideata ed organizzata da Dioghenes APS, con il contributo della testata giornalistica nazionale WordNews.it (in partnership con l’Ufficio Stampa Nazionale Lo Scriptorium e Romanzi Italiani), ha quindi come finalità la diffusione della storia di Lea Garofalo nelle scuole e nei territori italiani. Soprattutto per non dimenticare le tante storie di donne e uomini che hanno avuto la forza e il coraggio di contrastare le mafie.Il programma dell’intera manifestazione (22-24 novembre 2022) è stato presentato oggi nella sede della Provincia di Crotone alla presenza di Marisa Garofalo (presidente della Giuria), Paolo De Chiara (presidente Dioghenes Aps, Ass. Antimafie e Antiusura – responsabile organizzativo del Premio) Simone Saporito (sindaco di Petilia Policastro) e Sergio Ferrari (presidente della Provincia di Crotone).La manifestazione si concluderà giovedì mattina con l’assegnazione dei premi presso la Biblioteca Comunale di Petilia Policastro.