'Questa non è una scuola violenta, ma alla violenza non è stata data risposta'

Sono parole forti quelle di Lara, studentessa al quinto anno, rappresentante di istituto al Corni di Modena. 'L'altro giorno, allo scoccare di una piccola rissa, ho chiesto aiuto alla vicepreside per un maggiore controllo ma ha risposto che non aveva tempo per occuparsene. Spesso percepiamo anche il disagio dei docenti di fronte alla non risposte da parte della dirigenza per problemi come questi'.E' una distanza percepibile da subito, e non solo fisica, tra corpo docente e studenti da un lato e dirigenza dall'altro, che emerge dalle dichiarazioni di studenti docenti e sindacalisti presenti oggi in gran numero alla manifestazione organizzata, poco dopo la campanella delle ore 13, davanti all'istituto superiore Corni di Modena alla manifestazione indetta dai sindacati. L'istituto tecnico statale è uno dei più grandi della città, che nella sede di Largo Aldo Moro comprende sia quella del tecnico che del professionale.

Estese su un area circondata ma spesso oggetto di incursioni e scorribande di bulli e studenti anche da altri istituti. Giovani arroganti e violenti pronti a colpire docenti e personale Ata anche solo come reazione ad un richiamo, come hanno dimostrato gli ultimi episodi ma nei confronti dei quali, affermano non solo gli studenti ma anche diversi dei docenti presenti, non è arrivata una adeguata risposta, sia in termini preventivi che repressivi. Nel controllo degli accessi e degli spazi e, in caso di problemi, nella risposta da dare agli atti violenti. E il riferimento su questo punto è, a più riprese, da studenti, docenti e sindacalisti, alla dirigente, arrivata a settembre, che non partecipa alla manifestazione e che proviamo a contattare telefonicamente nel corso del pomeriggio. Senza risposta. 'In ufficio non c'è', riferiscono dalla segreteria.



Su questo punto però le dichiarazioni si fanno eco. 'Non c'è stata la volontà e la capacità di rispondere in modo adeguata alla violenza e ai problemi di sicurezza e questo ha fatto percepire ai violenti che potevano continuare' - afferma una docente dell'Ipsia. 'Problemi di sicurezza li denunciamo da tempo, e quando sfociano in episodi gravi come questi ultimi è perché questi sono stati sottovalutati' - afferma Gianni Fontana, segretario regionale Snals.



Insieme a lui, tra i sindacati promotori della manifestazione, ci sono i colleghi della CGIL e della Cisl, Claudio Riso e Antonietta Cozzo che nei giorni scorsi, dopo l'ultimo atto di violenza nei confronti di un bidello, hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale in servizio alla scuola. Insieme agli entri enti competenti per le problematiche della scuola, in primis l'ufficio scolastico provinciale, parteciperanno al tavolo convocato il 13 marzo presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Modena, presieduto dal Presidente Gianni Braglia (presente oggi alla manifestazione), dove il problema sarà sviscerato sotto i diversi aspetti. Della sicurezza, degli spazi e dell'organizzazione. Con l'obiettivo comune di prevenire il ripetersi di episodi così gravi e di restituire alla scuola quella serenità che, come recitano gli striscioni dei ragazzi, merita.



Gianni Galeotti