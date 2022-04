Proceso White List: CGIL esulta per prime condanne

Il verdetto del processo relativo ai tentativi di infiltrazione della 'ndrangheta nei lavori di ricostruzione post sisma 2012, ha visto la condanna dell'ex capo di Gabinetto della Prefettura di Modena Mario Ventura a 10 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio (oltre all'interdizione per lo stesso periodo dai pubblici uffici), e di Alessandro e Augusto Bianchini a un anno e sei mesi per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. 'La sentenza- commentano i sindacati- riconosce l'inquinamento delle procedure con le quali i componenti della famiglia Bianchini avevano illegittimamente tentato di essere iscritti alla White list, con tempestiva denuncia della Cgil tramite un esposto alla locale Procura della Repubblica'. Più in generale, proseguono, 'si riconosce il necessario ruolo che lo strumento delle White list ha assunto nella ricostruzione post terremoto e che a tutt'oggi assume per escludere l'infiltrazione di associazioni criminali nell'economia del territorio e garantire un sufficiente standard di legalità'.