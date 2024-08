Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Milioni di tonnellate di bombe stanno cadendo sull'umanità morte mobili istruzioni strage di innocenti in commissione alle armi che le produce e chi decide l'uso si arricchisce a dismisura e non paga mai il compito'Dopo il ritrovo alle ore 9.00 al Passo delle Radici e 2 ore di passeggiata per i sentieri sino a San Pellegrino in Alpe, alle ore 11.00 Santa Messa. E il momento di riflessione: 'Abbiamo ricordato gli oltre 400.000 morti di questi 2 anni di guerra siano essi civili o militari, Israeliani o Palestinesi, Ucraini o Russi. Qualcuno ci ascolterà? Si tratta di un gesto di pietà’ umana e e di speranza.