Profughi Ucraina: 2.740 registrati in provincia, 444 a Modena

'Il mix tra accoglienze in famiglia, sistema Cas e Sai, alberghi e altre strutture, terzo settore ed enti religiosi è sotto pressione e il fattore tempo è decisivo. La Protezione Civile regionale è pronta a dare una mano, ma quella modalità di collocamento temporaneo deve poi connettersi con il sistema Cas e quindi servono posti: strutture e appartamenti in mano ai soggetti gestori' - ha affermato il sindaco di Modena, aggiornando il Consiglio comunale sull'emergenza ucraina.Sono entrati in funzione in questi giorni nei distretti sanitari di Sassuolo e Vignola, nel modenese, due ambulatori medici dedicati ai profughi ucraini. L'iniziativa, nell'ambito della convenzione aziendale con l'associazione 'Porta Aperta' di Modena, prevede dopo ottenimento del codice Stp (Straniero temporaneamente presente) l'erogazione di un servizio di assistenza medica di base, prestazioni di primo intervento sanitario incluse. L'attività fornirà ai profughi anche informazioni generali sulla rete di servizi sanitari garantiti dall'Ausl, per metterli a conoscenza di tutte le opportunità di cura, e garantirà la diagnosi ed il trattamento di eventuali malattie infettive in collaborazione con il dipartimento di Sanità Pubblica. 'L'apertura temporanea degli ambulatori- segnalano dall'Ausl modenese- va nella direzione di garantire presidi di prossimità a tutti i profughi presenti sul territorio, nell'attesa che agli stessi, appena ottenuto il permesso di soggiorno, venga assegnato un medico di medicina generale'.