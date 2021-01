Progetto Reboot: dai nuova vita al tuo pc

Il progetto Reboot è stato ideato e realizzato dai Rotaract club di diverse città italiane, supportati dagli enti pubblici, dalle aziende presenti sul territorio e da tutta la popolazione, e ha come obiettivo principale quello di recuperare pc usati, rigenerarli e ridistribuirli alle famiglie in difficoltà. Ogni Rotaract Club ha il compito di raccogliere nel proprio territorio i PC usati, che verranno inviati ad una ditta di riparazioni, per essere ripuliti, al fine di renderli di nuovo affidabili e performanti. Successivamente questi pc potranno essere donati a chi ne ha bisogno, come ad un’associazione, alla parrocchia, ad un circolo per anziani, o direttamente alle famiglie più in difficoltà, che saranno assistite durante tutta la fase di installazione e per i primi giorni successivi alla consegna.L’iniziativa vuole essere un punto di partenza per incentivare le persone, nel loro piccolo, a perseguire questo obiettivo.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un aumento delle attività online, dal lavoro alla didattica a distanza, dalle comunicazioni con le persone a noi care agli acquisti online e possedere un pc sembra essere diventato un requisito necessario e indispensabile anche per le piccole cose.

I notebook hanno una vita breve, ogni tre o quattro anni devono essere cambiati, anche a causa dei continui aggiornamenti che richiedono sempre più memoria e processori sempre più performanti. Molto spesso vengono abbandonati o messi da parte anche se perfettamente funzionanti. Purtroppo, questi dispositivi non sono accessibili a tutti e se anche tu possiedi un computer che non utilizzi più, perché vecchio o troppo lento, con i giusti accorgimenti, potrai dargli nuova vita e donarlo a chi non può permetterselo.

La pandemia ha portato alla luce situazioni problematiche e di disagio che colpiscono diverse famiglie. La mancanza di pc e altri strumenti necessari per la connessione, ha generato per molti bambini e ragazzi l’impossibilità di seguire le lezioni scolastiche e ha condannato le persone anziane ad una condizione di maggiore isolamento. Questi dispositivi rappresentano sia strumenti fisici e pratici, grazie ai quali svolgere le più normali attività di lavoro, ma sono diventati dei veri e propri mezzi per relazionarsi con le altre persone.