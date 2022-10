Proteste davanti a Italpizza: 66 manifestanti a processo

Il tribunale si è espresso oggi e ha deciso per il rinvio a giudizio di 66 persone. Le ipotesi di reato vanno dalla violenza privata alla resistenza e alle mm, jSi tratta per lo più lavoratori iscritti ai Si Cobas, esponenti dei centri sociali e lavoratori della stessa azienda che parteciparono a manifestazioni di protesta, sfociate anche in scontri con la polizia intervenuta per evitare il blocco degli accessi. Manifestazioni avvenute tra la seconda parte del 2018 ed il 2019. Legate alle condizioni dei lavoratori delle due cooperative che gestivano direttamente la somministrazione di manodopera e fortemente contestate dal sindacato.



Italpizza si è costituita parte civile e il giudice ha ritenuto il sindacato Si Cobas responsabile civile. Ciò significa che in caso di condanna il sindacato dovrebbe risarcire l'azienda