Pulizia tombini e strade allagate, Hera (non) interviene

Ora le espongo un modus operandi 'geniale' della stessa Azienda per quanto riguarda la pulizia dei tombini. ricorderà che qualche tempo fa Le scrissi chiedendo il suo parere sulla raccolta del vetro da parte di Hera... ( qui la lettera ).Ora le espongo un modus operandi 'geniale' della stessa Azienda per quanto riguarda la pulizia dei tombini.

Egregio Direttore,

In occasione dell'ultima pioggia abbondante segnalo con la App del Comune (a proposito, complimenti per la velocità degli interventi dei tecnici) l'allagamento del tratto di via Emilia Est a Modena davanti al civico 298 e dalla parte opposta, perché, dopo i lavori della ciclabile, i tombini non raccolgono più acqua, con tanto di foto. Dall'Urp mi indirizzano sul numero verde Hera che si occupa della risoluzione di questi problemi in base a specifici accordi con il Comune.

Chiamo di sera e mi dicono che a quell'ora gestiscono solo le urgenze e con fare cortese mi chiedono di ritelefonare in ora diurna, cosa che faccio il giorno dopo. Beh, sa cosa mi viene risposto? Che loro intervengono solo quando il problema è evidente, quando cioè la strada è allagata (se va bene) o se gli scantinati sono sommersi (se va male).

Insomma, 'prevenire è meglio che curare' non è il motto di Hera e non mi meraviglio se sempre più persone segnalano allagamenti in occasione di quelle che non sono più piogge, ma tempeste tropicali.

Cordiali saluti

Nicola Rosati