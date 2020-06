Via Emilia, cassonetti colmi e ciclabile invasa dal vetro. Hera tace

Egregio direttore,

chiedo aiuto a Lei per comprendere.









Qual è il fine di Hera, che nella zona di Via Emilia Est, ricca di locali, negozi e dove affacciano decine di appartamenti ha dimezzato durante i lavori della pista ciclabile il numero dei cassonetti e non li ha riposizionati?









Ho segnalato più volte anche la necessità di posizionare dei bidoncini per il vetro lungo la pista ciclabile, dove spesso i ragazzi si fermano e bevono della birra, con il risultato che il vetro viene lasciato a terra (quando va bene) o fatto in mille, pericolosi frammenti...

Le allego delle foto.

Cordiali saluti

Nicola Rosati



Gentile lettore, ovviamente rilanciamo la sua domanda ad Hera perchè, anche guardando le foto che lei gentilmente ci ha inviato, fatichiamo a dare una risposta razionale. Attendiamo quindi, come lei, la replica della multiutility. Risposta che siamo certi sia perfettamente logica e alla quale non riusciamo a giungere solo per scarsa (nostra) perspicacia. Grazie della sua attenzione.

Giuseppe Leonelli