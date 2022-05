Chiude il punto prelievi della Rotonda: migliaia di utenti dirottati in strada Minutara

Nei giorni scorsi la segnalazione riportata sul sito dell'Ausl relativa all'imminente chiusura del centro prelievi presso il complesso del centro commerciale La Rotonda, in zona Morane, a Modena, aveva suscitato qualche richiesta di chiarimento anche alla nostre redazione, da parte di anziani utenti del centro della Rotonda, in assoluto tra quelli con maggiore accesso rispetto agli altri modenesi in quanto ad accesso libero. Oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'Ausl. Il centro chiude e da luned' 23 il servizio prelievi, sarà trasferito in via Minutara, di fatto presso l'HUB vaccinale. Da un luogo circondato dai servizi e nel mezzo di un quartiere residenziale, ad un hangar isolato dal resto della città.La decisione è presa, tra il disappunto e mugugni.La motivazione alla base dello spostamento delle attività (compreso il Centro TAO), ora collocate al primo piano presso il centro commerciale ‘La Rotonda’, consentirà di migliorare l’accessibilità al servizio per le persone con difficoltà di deambulazione.Il Punto Prelievi non interromperà l’attività, che terminerà sabato 21 maggio presso i locali de ‘La Rotonda’ e riprenderà immediatamente lunedì 23 maggio all’ex Aeronautica.Anche dopo il trasferimento in strada Minutara - ricorda l'azienda - verrà mantenuto l’accesso diretto al Punto prelievi, senza necessità per gli utenti di prenotare. Tuttavia, per evitare assembramenti e attese l’Azienda USL di Modena ricorda ai cittadini di utilizzare l’apposito sistema di regolamentazione degli accessi attivato da qualche mese, molto semplice e disponibile on-line senza spostamenti.Al Punto prelievi verrà data precedenza alle persone che hanno utilizzato questo sistema di regolamentazione degli accessi. L’utilizzo della pagina web non è richiesto per prelievi urgenti (urgenze U e B), prelievi per TAO (terapie anticoagulanti orali), prelievi per donne in gravidanza e consegna dei campioni biologici.