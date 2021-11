Puzzer: 'I portuali non si fermano, io non scenderò mai in politica'

'Siamo convinti che bisogna rimanere nelle leggi e bisogna rimanere pacifici, non dobbiamo scendere nel campo dove loro ci vogliono portare e non dobbiamo essere strumentalizzati'. A parlare in questi termini è stato Stefano Puzzer, sabato pomeriggio nella piazza no Green Pass di Padova.'Vogliamo creare un coordinamento nazionale dei porti per raggiungere l'obiettivo della eliminazione del Green Pass - ha aggiunto Puzzer -. Più le piazze si riempiono, più cresce la nostra consapevolezza, più questo obiettivo sarà raggiungibile a breve'.'Noi non ci fermiamo assolutamente, ma io non scenderò mai in politica, non lo farò mai, voglio solo tornare alla mia vita di prima, tornare a lavorare al porto che è la mia comunità, ma coi miei diritti rispettati - ha detto Puzzer -. Io però non andrò mai a lavorare finchè un mio collega non potrà farlo a causa di questo ricatto dello Stato'.