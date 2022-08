Quarta dose 'di notte', ancora posti liberi

In un contesto di adesione alla quarta dose ben al di sotto delle aspettative a livello nazionale, l'Ausl di Modena, al fine di incentivare la seconda dose booster, ha proposto altre due serate di apertura straordinaria al Punto Unico Vaccinale di via Minutare anche a Modena. Dopo le 1800 quarte dosi iniettate nell'analoga iniziativa serale spalmate su sei serata a cavallo dei mesi luglio e agosto, sono altre due le date per le quali è possibile prenotarsi: martedì 30 agosto e giovedì 1° settembre.Come per le date precedenti l’accesso è su prenotazione collegandosi alla sezione dedicata sul sito dell'AuslL'iniziativa è rivolta alle persone over 60 anni, domiciliate in uno dei comuni della provincia di Modena, che devono eseguire la quarta dose del vaccino anti-Covid.Le vaccinazioni “by night” rappresentano un’offerta alternativa all’appuntamento fornito tramite SMS dall’Azienda sanitaria, il cui invio si è concluso nelle scorse settimane. Le persone over 60 anni e le persone da 12 a 59 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti individuate dal Ministero della Salute, che non hanno ricevuto l’SMS possono prenotare l’appuntamento chiamando il Call Center Vaccinazioni di Ausl al numero 059/2025333, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 13. In quest’ultimo caso sarà possibile prenotare la vaccinazione in qualsiasi Punto vaccinale della provincia.Sono circa 80.000 sulle 113.000 previste le quarte dosi (second booster) eseguite ad oggi in tutta la provincia.