Quattro ragazzi modenesi in lizza per il titolo di 'Mister Italia'

Enrico Gibertoni, Andrea Raggi, Luca Gatto e Angelo Pica sono infatti tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.Con ben quattro rappresentanti, la provincia di Modena è una delle più presenti alle prefinali dietro soltanto a Torino (6 concorrenti) e Vicenza (5).Enrico Gibertoni, 20 anni, 1.80 di altezza, è un personal trainer di Spilamberto, mentre il 35enne di Formigine, Andrea Raggi, 1.85 di altezza, è invece un artista imprenditore nel ramo delle ristrutturazioni edilizie.Vengono entrambi da Carpi, infine, l’operatore socio-sanitario 23enne Luca Gatto (1.83 di altezza con la passione per la nautica) e il 19enne Angelo Pica, 1.82 di altezza, attualmente impiegato in un’attività di ristorazione.

I quattro ragazzi modenesi saranno impegnati mercoledì 28 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare alle ore 21.30, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una novantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dai responsabili casting Simona Barchetti e Antonio Lambiase.

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, dove sarà eletto il successore del milanese Pierluigi Mastropasqua, vincitore dell’edizione 2023.

Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Per seguire l’avventura dei quattro modenesi in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) della manifestazione: @concorsomisteritalia.