R-nord, bivacchi e giacigli notturni sui pianerottoli: degrado senza fine

L'immagine immortalata questa mattina da Stefano Soranna non è la prima, e forse non sarà l'ultima, per uno stabile come l'Erre Nord. Diverse, di questo tipo, ne abbiamo registrate in passato. Simbolo di una riqualificazione sociale ed urbana che per quello stabile (fiore all'occhiello per commercio e servizi negli anni 80 poi abbandonato), non è mai arrivata, nonostante i 20 milioni di euro pubblici spesi dal Comune di ModenaQuesta volta sembra che sia l'assenza di uno dei due custodi che presidiano le due rispettive rampe a causare il problema. i vuoti vengono riempiti, ed è così che senza fissa dimora e numerosi spacciatori che nonostante i controlli di Polizia continuano a frequentare la zona, ne aprofittano e trovano non solo dove stazionare durante il giorno ma anche dormire la notte. Su un pianerottolo. A pochi metri dal presidio di Polizia Municipale, aperto solo di giorno. Praticamente una camera da letto doppia Estremamente improvviata. Giaciglio di fortuna. Per due persone. Una persona è coperta sotto. L'altra, nel secondo giacigli, non c'è. Scene simili, mesi fa, nel medesimo stabile. Scene che questa mattina facevano il paio con la fotografia delle diverse prostitute sedute sul marcipiede o in piedi, sul lato dell'R- nord che affaccia su via Attiraglio. Fenomeno tale da anni e che oggi preoccupa, non solo per il degrado ma anche sul fronte dell'emergenza CovidGi.Ga.