Ucraina: Udicon E-R raccoglie beni in tutta la regione

La scorsa settimana abbiamo documentato i primi invii dalla sede regionale di Modena , in strada Saliceto. Quintali di materiale stoccato ed inviato verso le aree critiche dell'Ucraina. Una raccolta, quella organizzata da Udicon Emilia-Romagna, che ora si è strutturata nelle principali sedi della regione. Per organizzare meglio gli aiuti, sono stati definiti giorni di raccolte, per l'organizzazione e per l'invio dei materiali. Dopo i primi invii, i prossimi riguarderanno il materiale raccolto nel periodo che va dal 14 marzo al 23 marzo. Di seguito l'elenco delle sedi Udicon nelle quali il materiale viene raccolto

✅ Parma - via Fratti, 38/E

✅ Reggio Emilia - via Vecchi, 1/1

✅ Modena - Strada Saliceto, 11

✅ Bologna - viale Lincoln, 48/B

✅ Ferrara - via Mortara, 275

✅ Ravenna - via Ravegnana, 90

✅ Rimini - via Planco, 16

✅ Sassuolo - via Circonvallazione Nord Est, 185

✅ Carpi - via Dosi, 6

✅ Pavullo - via Irma Marchiani, 61

In provincia di Modena sono diverse le iniziative volontarie organizzate nei singoli comuni. Consultare i siti web dei singoli comuni per informazioni dettagliate. Tra le ultime segnalate quella attivata a San Felice sul Panaro: la raccolta di materiale per la popolazione ucraina si svolge il sabato e il lunedì, dalle 9 alle 12, presso Ricommerciamo in piazza Italia, 333, nel negozio occupato in precedenza da Lina Gavioli Boutique e messo a disposizione gratuitamente dalle titolari. Sabato 19 e lunedì 21 marzo saranno raccolti lenzuola, letti pieghevoli, coperte, latte in polvere, cibi a lunga conservazione, alimenti per bambini. L’idea è dell’Amministrazione comunale che ha istituito un gruppo denominato “Sos Ucraina”, in collaborazione anche con farmacie e sanitarie locali, per veicolare aiuti alla popolazione ucraina. Ne fanno parte le associazioni cittadine Caritas, Centro Don Bosco, Avis, Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese, Ucraini della comunità locale, Protezione Civile, Gruppo Famiglie per la Romania. Il materiale raccolto viene affidato a Caritas e Croce Rossa per la consegna in territorio ucraino. Nel punto di raccolta di Ricommerciamo viene stoccato solo il materiale necessario che varia tutte le settimane e che viene tempestivamente comunicato.