Radio Bruno Estate: dentro distanziamenti, fuori assembramenti

Distanzamenti dentro e assembramenti fuori. Succede questo in piazza Roma a aree limitrofe, questa sera, a Modena. Nella piazza transennata dove si svolge la prima delle due serate della manifestazione Radio Bruno estate. Accesso a numero chiuso, una platea composta, distribuita in modo omogeneo, con sedute regolarmente distanziate. Il problema è fuori dove l'assembramento di persone recatesi in piazza per ascoltare e vivere, a pochi metri distanza, l'atmosfera della musica dei diversi artisti sul palco, si è creato in tutta l'area adiacente. Soprattutto in via Farini alla quale si riferisce l'immagine. Quasi tutti senza mascherina, testimoniano alcuni residenti. Paradossalmente proprio nel punto già attenzionato le scorse settimana dalle forze dell'ordine che disposerò la chiusura temporanea di un locale.