Rapina alla Credem di Via Vignolese: razziati migliaia di euro

Un colpo in banca sventato a Sassuolo, un colpo in banca riuscito a Modena. In particolare alla filiale di via Vignolese a Modena, dell'Istituto Credem. Tre uomini con il volto travisato da mascherine, occhiali e cappello, armati di cutter sono entrati negli uffici nei quali, in quel momento, erano presenti anche alcuni clienti. La dinamica dell'azione riflette quella ormai nota: minaccia ai cassieri, intimati a consegnare il denaro, ma non solo. I malviventi avrebbero atteso anche l'apertura automatizzata e temporizzata delle casse per prelevare il contante, presente all'interno in misura maggiore. Qualche decina di migliaia di euro. Una azione che fa presupporre soggetti esperti. I tre sono riusciti ad uscire prima dell'arrivo Volanti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini, attraverso testimonianza, visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e con l'ausilio del personale della Polizia scientifica.