Rc Auto, denuncia U.Di.Con: 'Molte compagnie rifiutano bonus famiglia'

'Alcune compagnie assicurative si rifiutano di concedere l’Rc Auto famigliare ai consumatori che ne hanno fatto richiesta. A confermarlo sono purtroppo le numerose segnalazioni arrivate in questi giorni all’U.Di.Con di Modena'. Lo affema la segreteria dell'Unione dei Consumatori di Modena sulla base delle numerose segnalazioni arrivate presso le proprie sedi'I cittadini che possiedono tutti i requisiti previsti dalla normativa lamentano il fatto che alla domanda di poter ottenere un bonus famiglia per l’Rc auto si sono visti negare questa possibilità su veicoli già precedentemente acquistati' - afferma Vincenzo Paldino, presidente regionaleDallo scorso 16 febbraio, con l’entrata in vigore del decreto fiscale (Dl 124/2019), sono infatti previste ulteriori agevolazioni sulle Rc auto, tra cui la possibilità di ottenere la classe di merito più vantaggiosa su tutte le assicurazioni per i mezzi utilizzati all’interno dello stesso nucleo familiare. In sostanza, il bonus dà la possibilità di utilizzare la classe di merito più vantaggiosa maturata da un conducente del nucleo familiare su qualunque degli altri mezzi posseduti dagli altri componenti, il tutto come era già previsto all’interno della legge Bersani (2007).La novità interessa l’estensione del beneficio anche per i veicoli di diversa tipologia, a patto che non abbiano causato incidenti negli ultimi cinque anni. L’altra estensione prevista all’interno del nuovo decreto sta, appunto, nel fatto che questi benefici interessano anche i mezzi già presenti nel nucleo familiare, e non più solo in caso di nuovi acquisti e per veicoli della stessa tipologia come previsto in precedenza.“E’ inutile fare le leggi se poi gli operatori del settore decidono di comportarsi come vogliono - dichiara Vincenzo Paldino, presidente regionale di U.Di.Con - Questa situazione è inaccettabile e ci muoveremo di conseguenza facendo le opportune segnalazioni”.