Re del caffè no green pass protesta: lasciato fuori dalla fiera

È inflessibile il protocollo anti contagio messo in campo da Italian exhibition group per garantire sicurezza ai suoi expo, a partire dal Sigep in corso. E proprio al The world dolce expo nelle sue maglie è finito 'il re del caffè' Martino Zanetti, titolare e presidente del gruppo Hausbrandt; che non è stato fatto entrare perché non in possesso del super green pass. E a nulla sono valse le sue proteste affidate anche a una nota stampa, Ieg è rimasta inflessibile. 'Questo impedimento gravemente lesivo della libertà individuale e fortemente limitativo del diritto di poter fare impresa in un Paese 'democratico' si dimostra un comportamento scandaloso da parte di Sigep, che non ha voluto trovare alcuna possibilità di confronto', attacca Zanetti. Definendo l'atteggiamento della Fiera di Rimini 'radicale e intimidatorio'. Impedendo l'ingresso, si è infatti creato 'un danno morale e materiale a un imprenditore stimato e sempre propositivo nel mondo dell'imprenditoria del settore alimentare, impedendogli in modo categorico la possibilità di incontrare gli operatori presenti e di portare avanti trattative importanti, che erano già state programmate'. Insomma 'una mancanza di rispetto nei confronti di un imprenditore che da sempre ha creduto in questa fiera'.