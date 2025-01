Ricatti sessuali on-line: in Emilia-Romagna 128 casi in un anno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 2024, il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) ha registrato un aumento significativo dei casi trattati e delle operazioni di contrasto. Il Centro ha coordinato oltre 2.800 indagini, con circa 1.000 perquisizioni, 144 arresti e 1.028 denunce. Le indagini hanno riguardato principalmente la detenzione, lo scambio e la produzione di materiale pedopornografico, oltre all'adescamento online di minori. L'attività di monitoraggio della rete ha portato all'analisi di oltre 42.000 siti web, di cui 2.775 inseriti nella black list per contenuti pedopornografici.CyberbullismoNel 2024, i casi di cyberbullismo sono aumentati leggermente rispetto al 2023, superando i 300. La fascia d'età più colpita è quella tra i 14 e i 17 anni, con incrementi significativi anche nelle fasce d'età 0-9 e 10-13 anni.

Le estorsioni sessuali in rete sono diminuite, mentre la diffusione non autorizzata di immagini o video intimi è aumentata.



Emilia Romagna

In Emilia Romagna, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ha svolto 60 indagini, eseguendo 74 perquisizioni, 8 arresti e 89 denunce. Durante l'attività di monitoraggio della rete, sono stati analizzati oltre 1.200 siti web, con 1 sito sequestrato e 28 inseriti nella black list per contenuti pedopornografici.



Sezione Operativa

Nel 2024, la Sezione Operativa ha intensificato le attività di contrasto ai reati contro la persona commessi attraverso dispositivi informatici e social network, con particolare attenzione alle aggressioni previste dal 'codice rosso'.



I reati contro la persona perpetrati attraverso la rete sono in aumento, con 1.500 casi di sextortion (principalmente uomini) e 264 casi di diffusione non consensuale di immagini o video intimi (prevalentemente donne), portando alla denuncia di oltre 200 persone.



Emilia Romagna - Sezione Operativa

Il C.O.S.C. Emilia Romagna ha trattato 128 casi di sextortion (principalmente uomini), 62 casi di diffusione non consensuale di immagini o video intimi (prevalentemente donne) e 7 casi di stalking, con 47 persone denunciate.



Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC)

Nel 2024, il CNAIPIC ha gestito circa 12.000 attacchi informatici significativi, diramando oltre 59.000 alert per prevenire e contrastare attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale. Il CNAIPIC ha gestito 63 richieste di cooperazione internazionale, consentendo l'identificazione e il deferimento di circa 180 persone. Gli attacchi ransomware e DDoS hanno avuto un'elevata incidenza, colpendo infrastrutture pubbliche, nazionali e territoriali, comprese le pubbliche amministrazioni locali e le aziende erogatrici di servizi essenziali.

Emilia Romagna - CNAIPIC



Nel 2024, il Centro Operativo Emilia Romagna ha gestito circa 50 attacchi informatici significativi, diramando oltre 600 alert. Sono stati formalizzati due importanti protocolli con A.N.C.I. Emilia Romagna e INALCA S.p.A.



Cyberterrorismo

Nel 2024, la Polizia Postale ha monitorato oltre 290.000 siti web, oscurandone 2.364 per contrastare il cyberterrorismo. Il COSC Emilia Romagna ha monitorato oltre 7.200 siti web, oscurandone 51.



Financial Cybercrime

Nel 2024, la Polizia Postale ha istituito una Divisione operativa dedicata al contrasto del crimine finanziario online. I principali fenomeni criminosi osservati riguardano campagne di phishing, vishing, smishing, BEC fraud e falso trading online. Le criptovalute hanno rappresentato una sfida crescente per il tracciamento delle transazioni. Il Centro Operativo Emilia Romagna ha svolto 1.644 indagini, eseguendo 22 perquisizioni, 5 arresti e 250 denunce.

Questa sintesi offre una panoramica delle attività svolte dalla Polizia Postale nel 2024, evidenziando l'impegno nel contrasto ai crimini informatici e nella protezione delle infrastrutture critiche.