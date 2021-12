Reazione avversa da vaccino: UnipolSai lancia polizza ad hoc

Diaria di 100 euro, per massimo 30 giorni, in caso di ricovero senza accesso alla terapia intensiva per reazione avversa al vaccino.Diaria di 200 euro, per massimo 30 giorni, in caso di ricovero con accesso alla terapia intensiva per reazione avversa al vaccino.Riconoscimento di un’indennità, in caso di invalidità permanente, per reazione avversa al vaccino nei 30 giorni successivi alla somministrazione.Rimborsiamo fino a 1.000 euro il trasporto in ambulanza verso l’ospedale o dall’ospedale a casa.Sono queste le condizioni che l'assicurazione UnipolSai ha posto per la sua polizza che tutela i sottoscrittori dalle reazioni avverse da vaccino ( qui il link ).