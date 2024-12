Recuperati senza vita i corpi dei due alpinisti dispersi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le vittime sono Cristian Gualdi, 42 anni, e Luca Perazzini, 48 anni, di Sant'Arcangelo di Romagna, scomparsi domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone mentre scendevano dalla via Direttissima, al Corno Grande.Le loro salme sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale 'Mazzini' di Teramo. I corpi, arrivati a Teramo a bordo dell'elicottero dei Vigili del fuoco prima delle 14, sono ora a disposizione della magistratura. I due uomini sono stati individuati stamattina, quando il miglioramento del tempo ha consentito il sorvolo aereo e la partenza delle squadre da terra. I due, a distanza di circa 50 metri l'uno dall'altro, sono stati ritrovati nello stesso luogo da cui domenica mattina, 22 dicembre, era stato lanciato l'allarme, a 2.700 metri di quota. La chiamata era arrivata proprio da uno dei due, dopo essere scivolati verso la Valle dell'Inferno ed aver perso alcuni elementi di vestiario. Dopo l'allarme, a causa del peggioramento repentino delle condizioni del tempo, nonostante l'impegno Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e di quello della Guardia di Finanza, non è stato possibile raggiungere i due alpinisti.