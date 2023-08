Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le decine di migliaia di messaggi di oggi arrivano dopo i 159mila sms arrivati a fine luglio ai percettori del Reddito che non avevano più titolo per riceverlo. A confermarlo il direttore centrale della comunicazione dell’Inps, Diego de Felice ad Agorà su Rai3. Durante la trasmissione televisiva il Direttore ha inoltre annunciato che da settembre a dicembre ne arriveranno altri 40mila.La legge prevede la cessazione del Reddito di cittadinanza dopo 7 mensilità nel 2023 nel caso di famiglie che non hanno tra i loro componenti minori, disabili o over 60 e che non sono in situazione di disagio sociale accertato. Nel complesso saranno circa 240mila i nuclei ai quali verrà comunicata la sospensione del Reddito di cittadinanza.