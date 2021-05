Regalo di compleanno per lei: dal profumo al benessere alla tecnologia

Quando si avvicina il compleanno della persona amata è sempre importante farsi trovare preparati per quanto riguarda il regalo. Per fare bella figura bisogna conoscere bene la persona che riceverà il regalo in modo da non sembrare scontati.Se la festeggiata ama le fragranze di alta classe uno dei regali più graditi è il profumo Gucci. Gucci Bloom, ad esempio, ha una composizione puramente floreale. Unisce in sé accordi di lonicera, tuberosa e gelsomino arabo, grazie al quale il profumo è raffinatamente elegante e profondamente femminile. L'aroma floreale è sottolineato da radici di iris, note per la loro sensualità e che conferiscono alla composizione la profondità e il fascino desiderati.In Gucci Guilty Absolute, invece, nella sua composizione profumata si mescolano accordi di pelle intensamente virili con patchouli, cipresso, vetiver inebriante e note legnose. I singoli componenti sono così intrecciati tra loro in modo da creare un aroma che resti immutabile per tutto il tempo in cui è indossato. Senza dimenticare la freschezza e l’eleganza di Gucci Rush, un profumo davvero molto amato dal gentil sesso.Se invece ama il benessere potremmo pensare ad un percorso SPA. Entrare in un centro benessere significa accedere a un mondo ovattato, un’oasi di benessere lontana dagli impegni quotidiani, in cui trascorrere ore in completo relax dimenticandosi del mondo esterno.Questo permette alla mente di rigenerarsi e di essere pronta per affrontare lavoro, casa, famiglia e amici al meglio. Permette anche al corpo, però, di ricevere delle attenzioni che troppo spesso dimentichiamo di offrire, perché troppo presi dal tempo che scorre. Un regalo perfetto per tutte quelle donne che meritano un po’ di relax e di distrazione dai ritmi frenetici della vita quotidiana.Se al percorso benessere è possibile abbinare anche trattamenti estetici sarà sicuramente un regalo ancora più apprezzato, questo è ovvio e scontato.E per chi ama la tecnologia? Che ne pensi di un braccialetto per il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica? Monitora il sonno: ore totali di riposo, tempo necessario per addormentarti e numero di risvegli notturni, funziona anche come sveglia. Tieni traccia dell’attività fisica: passi, distanza percorsa, calorie bruciate, tempo di attività ed inattività.Dispositivo interessante per capire come trascorri le tue giornate, e cosa puoi modificare per migliorare il tuo stile di vita. Se vuoi qualcosa di “futuristico”, ecco una bella tastiera a proiezione laser. Il laser di proiezione visualizza il layout della tastiera su qualsiasi superficie opaca. La trasmissione avviene invece per mezzo di uno strato invisibile di raggi infrarossi; ad ogni pressione del tasto proiettato, la riflessione dell’infrarosso viene rilevata da un sensore ottico tridimensionale che stabilisce con estrema precisione quale tasto è stato premuto.