Riapre a doppio senso la circolazione sul viadotto Rio Torto

Anas, dalle 16 di oggi, riaprirà al traffico, nel pieno rispetto del cronoprogramma, entrambi i sensi di marcia del ponte sul Rio Torto lungo la SS 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni in provincia di Modena. Il transito sarà consentito a tutti i veicoli ad eccezione di quelli con massa superiore alle 44 tonnellate.

Il viadotto era stato chiuso al traffico lo scorso 28 febbraio e nell’immediato sono partite le prime fasi lavorative fino allo scorso 5 aprile quando è stata effettuata la demolizione, con microcariche esplosive, della campata centrale del ponte degradata e il successivo varo del ponte provvisorio in acciaio riaperto al traffico lo scorso 24 aprile in regime di senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

La riapertura dell’intera carreggiata, come per le precedenti fasi, è stata possibile grazie alla dedizione dei tecnici Anas e delle imprese incaricate oltre che dalla fondamentale sinergia e cooperazione istituzionale di Enti e Forze di Polizia coinvolte che insieme al sostanziale coordinamento della Prefettura di Modena, hanno consentito di gestire la circolazione lungo i percorsi alternativi sin dalla chiusura al traffico del ponte.



Al momento restano confermate le successive tempistiche già concordate nei Comitati Operativi per la Viabilità presso la Prefettura di Modena, per i lavori di ripristino definitivo del ponte Rio Torto: entro la fine di ottobre la riapertura del ponte nella sua configurazione definitiva, non della la realizzazione della nuova campata centrale in acciaio, per la cui posa e completamento, decorsa la prossima stagione estiva, è programmata una nuova chiusura della statale per una durata di circa 40 giorni.