Ricciardi: 'Terza dose vaccino per tutti: subito per chi ha fatto J&J'

'Andremo a somministrare la terza dose di vaccino anti Covid a tutte le fasce di popolazione. Dopo sei mesi dalla seconda per chi è stato immunizzato con vaccini mRna, dopo due mesi per chi è stato protetto con un'unica iniezione di Johnson&Johnson, almeno questa è l'indicazione di Fda, l'agenzia americana'. E' questo il pensiero espresso da Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, in un'intervista di ieri a 'Il Messaggero'.'Non ci deve sorprendere l'aumento dei casi, anche perché c'è un incremento dei test. Inoltre - spiega - c'è ancora una fetta di persone non vaccinate e questo è un virus estremamente contagioso che infetta soprattutto persone suscettibili e non protette. Se non scalfiamo questo zoccolo duro, i casi con la stagione fredda aumenteranno. Ma non a un punto tale da compromettere la situazione collettiva: sarà più un problema personale, individuale che sociale. Ci sarà anche un incremento dei ricoveri, ma non tale da mettere in crisi gli ospedali'.