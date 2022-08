Ricoveri covid in calo, ma solo uno su tre lo è per l'infezione

'Ad oggi sono presenti in Azienda 71 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 65 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 37 sono al Policlinico, 28 a Baggiovara), 6 in terapia intensiva (3 al Policlinico, 3 a Baggiovara).mentre il restante 68% (età media 70 anni) per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo'. E' quanto comunicato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria, che comprende i due maggiori ospedali della provincia (Policlinico e Civile/Baggiovara) rispetto alla diffusione del virus covid e i suoi effetti. Effetti che incidono in misura sempre minore sul conteggio reale dei ricoverati classificati ufficialmente Covid. La percentuale dei ricoverati per cause prevalentemente collegate al Covid si riduce sempre più. Oggi solo un paziente su tre viene ricoverato per cause direttamente e prevalentemente connesse all'infezione da covid.All'interno di questa cornice, e venendo ai dati 'secchi' diffusi oggi nel consueto report settimanale dell'Azienda ospedaliera, i soggetti ricoverati divisi tra Policlinico e baggiovara sono 71 rispetto agli 85 della scorsa settimana.Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 12 agosto, si registra diminuzione complessiva dei ricoveri del 16%, con un aumento, però delle terapie intensive. In questo caso si passa dai 2 di una settimana fa ai 6 casi di oggi.