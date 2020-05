Riecco i Voce Bikers, mascherine in vendita per portare a casa Arianna

'Arianna è una bambina speciale che ha bisogno di vivere in una casa altrettanto speciale. I suoi genitori hanno combattuto a lungo per riaverla, perché ogni mamma e ogni papà non hanno altro desiderio che vegliare sui propri figli - afferma il gruppo -. Daniela e Franco hanno bisogno di noi. Voce Bikers vuole aiutarli a stare insieme al più presto nella nuova casa speciale, per questo ci siamo attivati con un azione benefica mediante la vendita di mascherine dedicate ad Arianna di cui il ricavato sarà devoluto alla famiglia per sostenere le spese iniziali del progetto di rientro'.

Per infornazioni Stefania Violi: 347 1205184.

