Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La mancanza dei controlli, l’assenza delle telecamere più volte annunciate e l'entrata in vigore in tutte le aree della città del sistema di raccolta porta a porta con contestuale eliminazione di gran parte dei cassonetti, oltre ai limiti nelle quantità e nelle tipologie introdotte anche per le isole ecologiche, hanno spostato in luoghi meno visibili, soprattutto alle prime ore del giorno e dopo il tramonto, l'espressione di veri e propri atti di inciviltà. Persone che scaricano furtivamente tutto ciò che andrebbe portato in discarica. 'Noi non abbiamo mezzi per contrastare il fenomeno – affermano gli abitanti delle zone che si hanno segnalato il problema – come possiamo fermarli? Unico modo per rivolgerci a loro anche attraverso la stampa'. Analoghe situazioni ci vengono segnalate nel frattempo in altre zone della periferia cittadina.GI.Ga.