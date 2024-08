Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tante le segnalazioni ai Vigili del Fuoco per scantinati allagati. A seguito del maltempo, scrive sulla sua pagina Facebook (foto) il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, 'attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. Sottopassi e strade allagate - aggiunge - alberi caduti, black out elettrici in varie parti della città. Si sta lavorando per superare quanto prima le criticità in corso'.La pioggia - ora cessata - è stata accompagnata da fulmini e locali grandinate. I rovesci erano stati preannunciati da una allerta gialla emessa dalla Protezione Civile e dall'Arpae a partire dalle 12 su tutta la Romagna.