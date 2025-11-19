Rischio crollo alle Case degli ufficiali in viale Ciro Menotti, patrimonio pubblico in sfacelo
Paradosso nell'emergenza abitativa in città. L'edificio residenziale progettato dall'architetto Pucci inagibile. Transennati marciapiedi e ciclabili. Sigillato il portone. Un patrimonio immobiliare ed abitativo abbandonato e degradato
Eppure, nel pieno di questa emergenza, accade l’inspiegabile: un intero edificio di proprietà pubblica resta vuoto, abbandonato e pericolante, al punto da essere oggi circondato da transenne e con il portone d’ingresso sigillato per rischio crollo.Succede al civico 148 di viale Ciro Menotti, sede delle storiche Case degli Ufficiali, un complesso architettonico legato alla tradizione dell’Accademia Militare. Con appartamenti spaziosi inseriti in un edificio schedato negli archivi del patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, che ne certificano il valore storico e architettonico. Si tratta di un patrimonio pubblico riconosciuto, con all'interno appartamenti prestigiosi, Il grande volume della casa per gli ufficiali dell’Accademia Militare, progettato da Mario Pucci nel 1947, si colloca in un’area che solo nel dopoguerra si caratterizzerà come quartiere residenziale, a seguito della lottizzazione del cosiddetto “quartiere dei musicisti”. Un patrimonio pubblico lasciato andare in rovina.
