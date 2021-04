Risonanza magnetica di ultima generazione alla Casa di Cura Fogliani

L’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena rafforza ulteriormente la propria dotazione di attrezzature destinate alla diagnostica e all’esecuzione di esami specialistici. Punta avanzata tecnologica del recente investimento attuato dalla storica struttura sanitaria è una risonanza magnetica, RM, di ultima generazione. Si tratta di una delle soluzioni più moderne presenti sul mercato e pone la Casa di Cura all’avanguardia, non solo a livello provinciale. La nuova risonanza magnetica, già attiva da alcune settimane all’interno del Servizio di Radiologia, vanta tre importanti punti di forza: l’elevata risoluzione delle immagini, standard di primo livello di sicurezza per pazienti e operatori e grande comfort d’utilizzo.La nuova risonanza, l’unica sul mercato mondiale a impiegare un innovativo tipo di magnete, pressoché senza elio, consente di ottenere positivi effetti per la sicurezza dei pazienti, del personale e dell’ambiente. Unito ad una elettronica molto potente, e al tunnel più largo (70 cm) e più corto (circa 150 cm), permette di effettuare esami di minore durata, più precisi e meglio accettati anche dai bambini e dai pazienti claustrofobici; migliorano il comfort dei pazienti l’illuminazione soffusa, la diffusione della musica e l’impiego di lettini realizzati con comodi materassini speciali che incorporano l’elettronica necessaria per la ricezione dei segnali.L’impiego della RM è particolarmente indicato nel caso in cui l’esame specialistico interessi la spina dorsale, il cervello, l’apparato muscolo-scheletrico, il fegato, il midollo osseo nelle leucemie e nei linfomi, la pelvi femminile, la mammella, la pelvi maschile e, in particolare, la prostata.Contestualmente è stata attivata anche una nuova TAC che si distingue prima di tutto per la notevole riduzione di dose radiogena rilasciata.L’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani si avvale di un gruppo di esperti radiologi, tra i quali spiccano i nomi di Paolo Carpeggiani, Mauro Marchetti, Emilio Cerofolini, Amedeo Leoni e Marco Pastore Trossello.“In quest’ultimo anno non abbiamo mai interrotto l’attività. Grazie ad una rigorosa azione di prevenzione ed organizzazione la nostra struttura ha contenuto i casi di contagio da Covid. Una situazione che ci ha permesso, tra l’altro, di proseguire, anche in mesi così complessi, una virtuosa sinergia con la sanità pubblica, con l’utilizzo di sale chirurgiche della nostra struttura da parte di specialisti dell’Ausl e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena” hanno sottolineato Angelo Rosi e Alessandro Tripoli rispettivamente Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della Casa di Cura Fogliani.