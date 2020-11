'La situazione dell'R-Nord è sempre critica. Spaccio e prostituzione sono sempre presenti, difficile capire come dopo tanti anni la situazione non sia migliorata. I soldi pubblici investiti sono una quantità impressionante, i fallimenti altrettanti, il bar della Coop e il Fab Lab sono le ultime vittime. Negli scorsi giorni sono apparse le luminarie per Natale e soprattutto delle nuovi luci che illuminano il piazzale davanti la Coop e l'ingresso in galleria, spesso frequentato da spacciatori e relativi clienti, un investimento che porterà sicuramente risultati. I residenti da tempo chiedono la rimozione delle panchine, sia quelle nel parcheggio che quelle in galleria. Nei fatti sono una vetrina per le prostitute, ma ora rappresentano anche un pericolo per gli assembramenti. Sarebbe importante conoscere il parere del Comune su questo importante passo per la sicurezza nell'area, per i residenti è un intervento prioritario'.



Stefano Soranna, profondo conoscitore della zona e delle aree dello spaccio in città, racconta così la situazione dell'R-Nord dopo l'ultima passeggiata domenicale e l'incontro con alcuni residenti.

'Chi abita il palazzo segnala tra l'altro la presenza di tante persone, di solito molto giovani, quasi tutti tossicodipendenti, che avrebbero bisogno di un aiuto concreto. Vagano sperduti in zona, chiedono soldi ai passanti, consumano eroina e spesso crollano sulle panchine o negli angoli del palazzo. Perché nessuno si occupa di loro? Qualcuno pensa di aiutarli o sono destinati a sopravvivere in strada senza nessuna speranza?



Nella foto, un bivacco su una delle sedute poste sotto la galleria sulla quale si affaccia il punto vendita alimentare, l'ingresso dell'ufficio postale, le due scale degli oltre 200 appartamenti e l'ufficio della Polizia Locale, chiuso nelle ore serali