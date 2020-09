R-Nord: spaccio, prostituzione, risse ancora in TV nazionale

A causa della situazione disastrosa sotto il profilo del degrado dell'ordine e della sicurezza pubblica in cui versa il comparto R-Nord di Modena, teatro costante, da anni, di spaccio e prostituzione, Modena è finita ancora una volta al centro della cronaca nazionale. La troupe della trasmissione Fuori dal coro di Rete 4 ha inserito il comparto residenziale di via Canaletto nella serie di luoghi italiani simbolo del degrado e dell'invibilità in cui sono state condannate, soprattutto a causa dell'immigrazione straniera irregolare, intere aree di città e di periferie dove la riqualificazione urbana o non c'è stata o, come l'R-Nord, è fallita, nonostante i 20 milioni di euro fino ad ora spesi.Nel filmato la galleria che su cui affacciano gli accessi alle scale, nonché il posto di Polizia Locale (chiuso dalle ore 16) ed il portierato sociale (chiuso da marzo e mai riaperto), diventa teatro di una rissa tra spacciatori che si contendono l'area e che all'arrivo della troupe televisiva, con telecamera nascosto, offrono droga alla giornalista, mentre altri la consumano nel parcheggio coperto. Alle telecamere di fuori dal coro basta poco, basta recarsi in quel luogo, per riprendere la realtà serale. Fatta anche di prostituzione di donne straniere le cui presenza diventa incompatibile, anche di giorno, di fronte ai bambini che abitano nel comparto, oltre che di notte. Le testimonianze di residenti esasperati, obbligati a convivere con il degrado e la delinquenza diffusa, non mancano. In una storia che si ripete, ogni giorno e ogni notte, sotto gli occhi di tutti, come se quella fosse davvero zona franca, come se davvero non si volesse fare nulla per togliere da quel comparto l'epiteto di ghetto che, per la situazione sociale e urbana che lo riguarda, gli è stata negli anni affibiata.Gi.Ga.