Rompiamo il silenzio sulla Cispana

Così questa mattina in conferenza stampa, si sono espressi i componenti del 'Coordinamento Cispadana No autostrada si a streda a scorrimento veloce che prosegue anche sulle tempistica: 'Anche la tempistica è significativa: il 2014 come prima data annunciata per l’apertura cantieri con ripetuti rinvii ed altrettanti annunci fino ad oggi dove mancano vari passaggi, il più importante è il progetto esecutivo, senza i quali non si può dare il via all’apertura dei cantieri. La realizzazione dei tratti mancanti di strada a scorrimento veloce invece avrebbe risolto tutti i problemi entro il 2009 con una spesa di 85 milioni di euro come da cronoprogramma e bilancio economico dell’allora Presidente della Commissione Trasporti regionale, Muzzarelli. L’inter-modalità, piattaforma inter-modale di area vasta, neppure ipotizzata nel progetto autostradale che invece sarebbe la vera chiave di svolta per un sistema trasportistico che guarda al futuro. Eppure non solo in Europa ma anche nel “corridoio del Brennero” si stanno sviluppando progetti e investimenti ai quali però la scelta autostradale ci impedisce di partecipare facendoci così rimanere fuori da grandi prospettive di sviluppo eco-sostenibile. Da mesi su tutto questo è calato il silenzio - conclude Silvano Tagliavini del coordinamento - in attesa della soluzione del caso della Concessione A22. E intanto, dopo quasi venti anni di oblio, chi dovrebbe spiegare il perché di questo fallimento, tace. Tocca al Coordinamento cispadano farlo'Silvano Tagliavini portavoce del Coordinamento cispadano.