Rt a 0.97, così l'Emilia-Romagna rimane in zona gialla

Con un indice RT allo 0,97 l'Emilia Romagna è tra le dieci regioni a 'rischio moderato' secondo la bozza del report dell'Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio dell'epidemia in Italia nella prima settimana di febbraio. Ciò significa che potrà continuare a rimanere in zona gialla e che confermerebbe, da lunedì, l'apertura anche degli impianti sciistici

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.