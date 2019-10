S.Agostino pedonale fino al 3 novembre

Largo Sant'Agostino a Modena 'sara' pedonale anche per tutte le domeniche di ottobre e fino a domenica 3 novembre compresa'.Lo annuncia il Comune, spiegando di aver deciso di 'proseguire la sperimentazione, cominciata domenica 22 settembre, della chiusura domenicale alle auto del piazzale dalle 10 alle 19'.Nel frattempo, l'amministrazione sta anche 'programmando un'assemblea con i cittadini per un confronto e una verifica sugli effetti della pedonalizzazione e sulle prospettive del centro storico'. L'incontro, si legge in una nota, sara' anche 'l'occasione per illustrare il Pums, il Piano urbano della mobilita' sostenibile, che nei prossimi mesi sara' sottoposto all'approvazione dei Consiglio comunale, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della Ztl e altri interventi di pedonalizzazione ipotizzati nel Piano'.Nel dettaglio, le proposte di pedonalizzazione su cui si stanno svolgendo approfondimenti tecnici 'partono da largo Sant'Agostino e comprendono, tra le altre, le vie Santa Maria delle Assi, Gallucci, Sant'Eufemia, dei Servi, Farini e Sgarzeria'.Alla base della decisione di convocare l'assemblea, spiega l'assessore all'Ambiente e Mobilita' sostenibile, Alessandra Filippi, c'e' il fatto che 'per interventi come questo, che richiedono un cambiamento culturale e di abitudini, la condivisione del percorso e la sua verifica con i residenti e' essenziale'. In ogni caso 'le pedonalizzazioni garantiranno comunque il passaggio del trasporto pubblico e la possibilita', per i residenti, di raggiungere con l'auto le proprie abitazioni e i garage'. Per quanto riguarda largo Sant'Agostino, infine, il Comune ricorda che 'nell'area del parcheggio saranno vietate la sosta e la circolazione, mentre restera' percorribile la parte di via Emilia centro che la costeggia e dove si trovano i posti auto per i disabili'.