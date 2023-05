Salento: le località più belle da visitare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Castro e la sua omonima baia si trovano in una posizione geografica strategica da cui osservare un mare davvero incantevole grazie a spiagge di sabbia dorata e sottile sulle quali si infrangono le onde di un mare che più azzurro non si può. In pochi sono a conoscenza del fatto che questo luogo vanta una storia millenaria che affonda le radici fino all’epoca dei greci. Infatti, all’interno del castello aragonese sono conservati i reperti tra cui un busto di Minerva. Il villaggio nel Salento Apulia si trova proprio in questa zona.Nota anche come la perla dello Ionio, Gallipoli è la destinazione più apprezzata grazie non solo a meravigliose spiagge ma a una frizzante vita notturna.Dopo aver trascorso la giornata sulle bellissime spiagge intorno a Gallipoli, è d’obbligo una visita al centro storico che include la cattedrale di Sant’Agata e il castello angioino.Altro centro principale del Salento è Otranto che si trova nel punto più orientale dell’Italia. Rispetto alle spiagge sul versante ionico del Salento, quelle sull’Adriatico sono caratterizzate da un paesaggio più dolce. Infatti, sono presenti grandi distese di sabbia fine lambita dalle tranquille acque del mare per godersi un’estate davvero indimenticabile e paesaggi da cartolina. La città è da visitare grazie alle imponenti mura che racchiudono un dedalo di stradine che portano alla cattedrale di Santa Maria Annunziata e al castello.chi è alla ricerca di un borgo tranquillo, visiti Presicce che si trova un po’ nell’entroterra, circondata dagli uliveti. Dalla piazza principale è possibile accedere direttamente ai sotterranei dove si trovano gli antichi frantoi ipogei per toccare con mano la tradizione legata all’olio pugliese.

Diso



Forse quando si cita il Comune di Diso in Salento a molti non viene in mente nulla ma in realtà è il territorio che racchiude moltissime tra le spiagge più belle della zona. Ad esempio, vale la pena arrivare qui per ritrovarsi a marina di Marina di Marittima e Acquaviva, dove si trova una delle più belle insenature del Salento.



Pescoluse



Imperdibile poi la costa di Pescoluse dove si trovano delle spiagge che nel corso degli anni hanno preso il soprannome di Maldive del Salento grazie alla presenza di sabbia finissima e quasi bianca. Basta andare nella zona di marina di salve per ammirare di un paesaggio che sembra così esotico e remoto.



Ponte Ciolo



Poco prima di arrivare a Santa Maria di Leuca, è d’obbligo fermarsi a solo per ammirare delle meravigliose scogliere a picco sul mare che sono unite da un maestoso ponte panoramico. È la destinazione adatta per tutte quelle persone che non solo vogliono trascorrere le vacanze al mare ma apprezzano anche gli itinerari di trekking tra la natura.



Leuca



Per finire, nella punta più a sud del Salento, si trova Leuca in grado di offrire un paesaggio naturale meraviglioso tra cui scorgere incantevoli ville ottocentesche. In questo tratto di costa nei tratti di costa, sia sul versante ionico che su quello adriatico, si trovano moltissime grotte marine naturali da ammirare durante un’escursione in barca.