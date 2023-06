Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Più volte e da parte di più residenti si è alzato l'appello verso l'amministrazione comunale perché si attivasse in tempi brevi con gli sfalci, che da par suo non ha saputo rispondere meglio di un laconico 'Attendere prego. Ma quanto e cosa dovremmo attendere? Il problema - afferma Gian Carlo GuarenteCoordinatore GCV Salvo D'Acquisto a nome dei due gruppi - non investe solo la fruibilità degli spazi verdi da parte dei cittadini, ma crea grossi problemi anche agli animali domestici, soprattutto ai cani, presenti in maniera massiccia nel nostro comparto, vittime di gravi problemi a zampe, orecchie, occhi a causa della presenza di spighe alte più di un metro e vegetazione selvaggia terreno fertile per le zecche.Forse l'amministrazione comunale ha fatto male i conti ed ora 'non c'è budget' per gli interventi di sfalcio per tante zone della città che mi dicono essere nelle medesime condizioni della nostra?Il problema che investe la mancata cura del verde fa il paio con l'avvio della nuova raccolta differenziata partita da poco e con tanti problemi anche nel nostro comparto. A nulla sono valsi gli incontri che l'amministrazione ha organizzato con i coordinatori dei diversi gruppi GCV, compreso il nostro, perchè alle segnalazioni non seguono i fatti.Nuovi cassonetti che non si aprono e punti di raccolta esigui rispetto a quelli precedenti presenti da sempre lungo le strade del quartiere stanno mettendo a dura prova il senso civico dei residenti - chiude Guarente - e gli episodi di abbandono dei rifiuti si moltiplicano'