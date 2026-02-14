Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'San Valentino per me non è amore, ma lutto': 22 anni moriva Marco Pantani

'San Valentino per me non è amore, ma lutto': 22 anni moriva Marco Pantani

Un decesso che si inserisce in una vicenda complessa e in un complotto ormai accertato e iniziato il 5 giugno 1999

1 minuto di lettura

Son passati 22 anni. Il 14 febbraio 2004, nella stanza D5 del residence “Le Rose” di Rimini veniva ritrovato il corpo senza vita di Marco Pantani. Aveva 34 anni, un mese e un giorno.

Un decesso che si inserisce in una vicenda complessa e in un complotto ormai accertato e iniziato il 5 giugno 1999. Quel giorno Pantani venne ingiustamente fermato nelle battute finali del Giro d’Italia per un valore di ematocrito del sangue superiore al limite. Solo anni dopo si avrà la certezza della provetta alterata, dei valori del sangue fatti sballare ad arte di quattro punti percentuali. Con ogni probabilità fu la Camorra a “fregare” Pantani, per usare le sue stesse parole: il mondo delle scommesse clandestine aveva puntato sulla sua sconfitta.

'San Valentino per me non è amore, ma lutto. Ciao Marco' - scrive oggi sui social Mario Cipollini.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'

Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, 34enne ha un infarto alla partita di calcetto: salvato con la circolazione extracorporea

Modena, 34enne ha un infarto alla partita di calcetto: salvato con la circolazione extracorporea

Ex Fonderie, cantiere lotto 1 infinito, i costi e i tempi per la palazzina lievitano ancora

Ex Fonderie, cantiere lotto 1 infinito, i costi e i tempi per la palazzina lievitano ancora

MotorValley e futuro della mobilità: giornalisti a confronto allo show room Maserati

MotorValley e futuro della mobilità: giornalisti a confronto allo show room Maserati

Modena, Cgil contro Coop Domus assistenza: 'Lascia senza pasto gli educatori'

Modena, Cgil contro Coop Domus assistenza: 'Lascia senza pasto gli educatori'