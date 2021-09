Sanità, Fisi proclama sciopero contro Green pass e sospensioni medici

L'associazione sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) ha proclamato lo sciopero generale nazionale del personale del settore della sanità pubblica, accreditata e privata con astensione dal lavoro di 24 ore dalle ore 8 del 13 settembre 2021 alle ore 08 del 14 settembre.Lo sciopero è stato proclamato per affermare un secco no al Green Pass e per chiedere 'la revoca di tutte le sospensioni per il personale sanitario non vaccinato perchè discriminante' e 'la non discriminazione di chiunque a qualunque titolo abbia scelto di non vaccinarsi'.'A molti operatori che si sono sottoposti alla pratica vaccinale - continua la Fisi - è stata imposta la firma del consenso con la minaccia della sospensione dal servizio e dalla retribuzione'.'Come prevedono le norme vigenti saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze - afferma in una nota Aou e Ausl di Modena -, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero'.