Sanità, revocato lo stato di agitazione, UILPL: 'Aziende disposte al confronto'

Azienda ospedaliera Universitaria e Azienda Sanitaria si impegnano al confronto per trovare le soluzioni sui punti caldi delle vertenza, una disponibilità che ha portato la segreteria sindacale di UILFPL a sospendere lo Stato di Agitazione dei lavoratori delle aziende ospedaliera e sanitaria proclamato le scorse settimane e accompagnato con il presidio sindacale, davanti alla Prefettura, del 28 giugno scorso.Questo è il risultato dell'incontro avuto con il prefetto nel tentativo di conciliazione della vertenza.'Durante la riunione nella sede dell'ufficio territoriale del governo modenese, le parti, dirigenti delledue Aziende Sanitarie, il segretario provinciale della UILFPL e il Capo di Gabinetto della Prefettura - sottolinea il sindacato - hanno esaminato e discusso le problematiche lamentate dai lavoratori che hanno portato all'attivazione della procedura di conciliazione prevista dalla legge n.146/1990, quali le cause dicriticità rilevate sulla grave carenza d’organico, difficoltà per i lavoratori di ottenere laremunerazione del salario accessorio e non per ultimo il mancato rispetto di specifici accordisottoscritti in Regione Emilia Romagna dal Luglio 2021 ad oggi''Al termine dell'incontro, prosegue la segreteria UIL funzione pubblica - la parte datoriale si è impegnata a trovare, insieme alla parte sindacale, possibili soluzioni alle problematiche sollevate in tema di straordinario e di programmazione degli orari di servizio, mentre la parte sindacale, tenuto conto delle posizioni degli impegni presi delle Aziende, sospende lo stato di agitazione riservandosi di consultare i lavoratori per assumere eventuali iniziative.Per questo, dopo il confronto assembleare con le RSU elette nelle proprie liste e i delegati dientrambe le aziende, la UIL FPL, con calendarizzazione programmata, avvierà dalla prossimasettimana un consulto tra i lavoratori, con assemblee e banchetti, al fine di assumere eventualiiniziative, tra cui il blocco dello straordinario'