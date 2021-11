Sassuolo: lutto cittadino, iniziative annullate e raccolta fondi per la figlia più grande

'Una tragedia immane, improvvisa, che ha colto di sorpresa tutti noi e ci ha colpito a fondo nei sentimenti'. Così il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, esprime il suo cordoglio 'a nome dell'intera città di Sassuolo' per la strage in famiglia di ieri pomeriggio in via Manin, dove sono stati uccisi Elisa Mulas, Simonetta Fontana e i piccoli Ismaele e Sami. 'Esprimo il mio più sentito cordoglio- prosegue il sindaco nel suo messaggio- e la vicinanza mia e dell'intera amministrazione comunale alla bimba ed a tutti i famigliari delle vittime. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che si sono adoperati e continuano ad indagare per fare luce su questa tremenda vicenda: Questura, Procura, Commissariato, pm, Carabinieri e Polizia Locale'.Il Comune di Sassuolo proclama una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Elisa Mulas, Simonetta Fontana e dei piccoli Ismaele e Sami. 'Non appena gli organi inquirenti daranno il nulla osta e verrà fissata la data delle esequie - ha affermato il Vicesindaco Camilla Nizzoli - proclameremo una giornata di lutto cittadino in segno di rispetto per le vittime e per manifestare una vicinanza concreta da parte dell'intera città di Sassuolo. Immediatamente dopo che la notizia ha iniziato a diffondersi, sono state tantissime le telefonate- spiega la vicesindaco del Comune del modenese- che abbiamo ricevuto da parte di persone che sono intenzionate a fare qualcosa di concreto per la bambina' più grande, sopravvissuta alla strage perché era a scuola: 'Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo, che esiste da oltre 10 anni, per raccogliere piccole e grandi donazioni da devolvere interamente alla piccola'. Il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo ha come Iban IT 27 T 02008 67019 000100984467. La causale da indicare al momento del versamento è 'sostegno minore via Manin'.